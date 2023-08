Am Dienstag ist der Kurs des US-Billigfliegers JETBLUE an der Nasdaq um 8,35 % auf 7,12 $ abgestürzt. Der Kursabsturz fiel umso heftiger aus, da JETBLUE im zweiten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen hatte. JETBLUE hatte am Dienstag die Prognose für 2023 gesenkt und rechnet für das laufende Jahr nur noch mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,05 bis 0,40 $ (zuvor: 0,70 bis 1 $). Beim Umsatz wird nun ein Plus von 6 bis 9 % angepeilt (zuvor hohes einstelliges bis niedriges zweistelliges Plus). Der Grund: Um sich auf die Übernahme von SPIRIT AIRLINES konzentrieren zu können, musste JETBLUE aufgrund eines Gerichturteils die profitable Partnerschaft mit AMERICAN AIRLINES für den Nordosten der USA beenden, was die Kostenstruktur für das laufende Jahr belastet. Für das kommende Jahr will JETBLUE wieder angreifen. Insofern wird die Aktie bei Kursen unterhalb von 7 $ mittelfristig durchaus wieder interessant.



