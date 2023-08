Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Mobimo Holding AG: Halbjahresergebnis 2023



04.08.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Mobimo mit solidem operativem Ergebnis im ersten Halbjahr 2023 Erfolg aus Vermietung steigt deutlich auf CHF 64,4 Mio. - ein Plus von 7,3% gegenüber dem Vorjahr (CHF 60,0 Mio.).

Erstmals leichte Abwertung von CHF -9,3 Mio. auf den Anlageliegenschaften. Diese moderate Wertänderung von -0,27% widerspiegelt die Qualität des breit diversifizierten Portfolios.

Gute Nachfrage bei den Stockwerkeigentumsprojekten Aura in Horgen sowie Edenblick in Oberägeri.

Erfolgreicher Abschluss der Projekte Manegg und Tiergarten in Zürich sowie in Kürze Les Jumeaux in Lausanne, wodurch im zweiten Halbjahr weitere Mieterträge hinzukommen. Luzern, 4. August 2023 - Mobimo verzeichnet für das erste Halbjahr 2023 ein solides operatives Ergebnis. Dies ist das Resultat der Strategie, die Mieterträge sukzessive auszubauen und eine nachhaltige, langfristige Finanzierungspolitik zu verfolgen. Mobimo ist auf Kurs, die zu Beginn des Jahres kommunizierten Ziele für 2023 zu erreichen. Das Betriebsergebnis (EBIT) exklusive Neubewertung beläuft sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 60,1 Mio. (Vorjahr CHF 49,8 Mio.) bzw. auf CHF 50,8 Mio. (Vorjahr CHF 81,4 Mio.) inklusive Neubewertung. Dies führte zu einem Unternehmensgewinn exklusive Neubewertung in der Höhe von CHF 43,1 Mio. (Vorjahr CHF 39,1 Mio.) und von CHF 34,3 Mio. (Vorjahr CHF 63,5 Mio.) inklusive Neubewertung. Dank der Qualität der Objekte im Portfolio konnte die Steigerung der Mieteinnahmen fortgesetzt werden. Und mit dem flexiblen Geschäftsmodell, das die ertragssicheren Anlageimmobilien mit einer attraktiven Entwicklungspipeline ergänzt, konnte die Marktwertveränderung in engen Grenzen gehalten werden. Die durch den Bewerter beobachteten Transaktionspreise sind in die Schätzung der Marktwerte des Portfolios eingeflossen und führten in der Summe zu einer leichten Abwertung von insgesamt 0,27%. Höhere Mieteinnahmen und Fertigstellung der Liegenschaften im Bau Der Erfolg aus Vermietung lag Ende Juni bei CHF 64,4 Mio. und damit um deutliche 7,3% über der Vergleichsperiode (CHF 60,0 Mio.). Dieser erfreuliche Betrag zeugt von einer konsequent marktorientierten Bewirtschaftung sowohl laufender als auch neuer Mietverhältnisse, um die Mieteinnahmen von Mobimo weiter zu stärken. Die Steigerung im ersten Halbjahr baut auf einem Like-for-like-Wachstum von 1,3% auf und ist zudem geprägt durch Sondereffekte bei einzelnen Geschäftsmietverhältnissen. Mit den Projekten Manegg und Tiergarten in Zürich konnte Mobimo insgesamt 216 Wohnungen bauen. Die im ersten Quartal 2023 fertiggestellte und vollvermietete Liegenschaft Zürich-Manegg hat in der Berichtsperiode bereits einen kleinen Beitrag zum Erfolg aus Vermietung geleistet. Zudem werden im zweiten Halbjahr die Erträge der ebenfalls vollvermieteten Wohnungen im Tiergarten und der Geschäftsliegenschaft Les Jumeaux in Lausanne erfolgswirksam hinzukommen. Gleichzeitig hat Mobimo den Prozess der vertraglich möglichen Mietzinsanpassungen gestartet. Die vorwiegend indexierten Gewerbemieten wurden der Teuerung angepasst und die am 1. Juni 2023 angekündigte Erhöhung des Referenzzinssatzes wird zusammen mit dem Teuerungs- und Kostenausgleich in die Wohnungsmieten neu eingerechnet bzw. an die Mieterschaft weitergegeben. Trendwende bei den Immobilienwerten Nach einer starken Verlangsamung hat das Transaktionsvolumen im Immobilienmarkt in den letzten Monaten wieder zugenommen und daraus wurden vorwiegend im Gewerbe- und Bürobereich etwas tiefere Preise registriert. Dies führt zu einer leichten Abwertung des Portfolios von Mobimo um CHF 9,3 Mio. (Vorjahresperiode Aufwertung CHF 31,5 Mio.). Das breit diversifizierte Portfolio an guten Lagen sorgt jedoch dafür, dass Mobimo in der Summe gut dasteht. Einen weiterhin positiven Bewertungsbeitrag leisten die Bereiche Wohnen und Entwicklungen. Insbesondere die erfreulichen Aufwertungsgewinne der Anlageliegenschaften im Bau federn die Korrekturen im Bestand auf Gewerbe- und Büroflächen spürbar ab. Der Wert des Gesamtportfolios von Mobimo bleibt mit CHF 3,7 Mrd. per Stichtag konstant gegenüber dem Vorjahr (CHF 3,7 Mrd.). Gute Nachfrage bei den Wohneigentumsprojekten Der Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf (Liegenschaften) beläuft sich auf CHF 9,0 Mio. (Vorjahr CHF 3,8 Mio.). Im Projekt Aura in Horgen am Zürichsee konnten im ersten Halbjahr neun weitere Wohnungen im Stockwerkeigentum beurkundet werden. Damit sind 35 von 37 Einheiten verkauft. Der Bau der drei Gebäude kommt gut voran und die Fertigstellung ist für Mitte 2024 geplant. In Oberägeri im Kanton Zug realisiert Mobimo an begehrter Hanglage zehn Gebäude mit insgesamt 90 Wohnungen im Stockwerkeigentum. Die Vermarktung dieses Projekts «Edenblick» ist gegen Ende des ersten Halbjahrs vielversprechend gestartet. Per Stichtag sind bereits 29 Wohnungen im Stockwerkeigentum reserviert und der Start zur Realisierung des Projekts freigegeben. Dies unterstreicht, dass die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Eigentumswohnungen an guten Lagen weiterhin ungebrochen ist. Erfolgreiche Emission einer ersten grünen Anleihe Die Zinswende hatte auch bei Mobimo einen Einfluss auf den Aufwand. Dank der Strategie der langfristigen Anbindung der Zinsen verändern sich die Zinskosten nur schrittweise. So ist der Finanzaufwand für das erste Halbjahr auf CHF 9,8 Mio. angestiegen (Vorjahr CHF 8,0 Mio.). Um den Refinanzierungsbedarf im laufenden Jahr abzudecken, wurde noch im April ein Green Bond von CHF 100 Mio. emittiert. Strategiekonform hat man auch hier früh Sicherheit schaffen können, um den Ungewissheiten am Kapitalmarkt aus dem Weg zu gehen. Mit der Rückführung der auslaufenden Anleihe von CHF 155 Mio. im zweiten Halbjahr wird die momentan leicht erhöhte Liquidität wieder absorbiert. Die Bilanz von Mobimo weist eine solide Eigenkapitalquote von 47,2% aus. Der Loan-to-Value (LTV) ist mit 43,4% (Vorjahr 42,3%) ebenfalls auf einem guten Niveau. Konsequente Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie Nachhaltigkeit ist Teil des Geschäfts- und Wertschöpfungsmodells sowie integraler und verbindender Bestandteil der Strategie und Unternehmenskultur von Mobimo. Anfang Mai publizierte Mobimo den jährlichen Nachhaltigkeitsbericht nach GRI mit umfassenden Informationen zur Nachhaltigkeitsleistung entlang der Dimensionen Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG). Im Weiteren wurde das Potenzial für zusätzliche Photovoltaikanlagen im gesamten Portfolio analysiert, um die Stromeigenproduktion zu erhöhen und entsprechende Nachrüstungen von Photovoltaikanlagen zu initiieren. Mobimo hat das Ziel, bis im Jahr 2030 weitere Photovoltaikanlagen mit einer Fläche von rund 10 000 m2 zu installieren. Ausblick zweites Halbjahr Nach dem guten operativen Resultat im ersten Halbjahr ist Mobimo auch für das zweite Halbjahr 2023 zuversichtlich, die Anfang Jahr kommunizierten Erwartungen 2023 zu erreichen. In einem herausfordernden Umfeld hat Mobimo nicht nur die Kosten im Griff, sondern agiert mit Weitsicht. Die eingeschlagene Strategie bewährt sich und mit deren Umsetzung ist man auf Kurs. Mobimo steigert den Mietertrag im Bestand sowie mit den neuen Projekten und sichert Entwicklungsgewinne mit dem Verkauf von Stockwerkeigentum und Projekten. Das Eigenkapital schützt Mobimo durch dosiertes Wachstum aus realisierten Gewinnen und Kapitalrecycling. Vor diesem Hintergrund ist man grundsätzlich offen für Zu- und Verkäufe, handelt jedoch ohne Zeitdruck und prüft Opportunitäten stets sorgfältig sowie gezielt. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind bezüglich der weiteren Entwicklung des Portfolios, der Projekte und Mobimo generell zuversichtlich. Man ist davon überzeugt, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen erfolgreich zu meistern und langfristigen Mehrwert zu schaffen.

Weitere Termine: 9. Februar 2024: Publikation Jahresergebnis 2023 26. März 2024: Ordentliche Generalversammlung

Daniel Ducrey (CEO) und Jörg Brunner (CFO) werden die Resultate präsentieren (in Deutsch). Die Konferenz kann mit folgendem Link live als Webcast mit Audiosignal und Präsentation verfolgt werden. Zudem steht Ihnen die Möglichkeit offen, Fragen online zu stellen (auch in Englisch und Französisch). Für die Teilnahme per Telefon können Sie sich unter folgendem Link registrieren und erhalten im Anschluss eine Bestätigungs-Mail mit den individuellen Einwahldaten.

Weitere Termine: 9. Februar 2024: Publikation Jahresergebnis 2023 26. März 2024: Ordentliche Generalversammlung

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Kontakt für Analysten und Investoren:

Nathalie Neumann, Verantwortliche Investor Relations

ir@mobimo.ch

+41 44 397 11 97 Kontakt für Medien:

Anthony Welbergen, Verantwortlicher Unternehmenskommunikation

medien@mobimo.ch

+41 44 397 11 86 www.mobimo.ch Über Mobimo: Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von rund CHF 3,7 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende.

