News von Trading-Treff.de Stabilisierung im DAX am Freitag nach den Zahlen von Amazon, Apple, Auswirkungen auf Nasdaq und die US-Jobdaten mit Tradingideen zum 04.08.2023 Schwacher DAX vollzieht Bodenbildung Das Video zur Analyse ist hier abgelegt: Es ist unbestritten: Aus der anfänglichen Konsolidierung wurde im DAX eine kräftige Korrektur. Am Dienstag hatten wir dies als Szenario in der Morgenanalyse am 01.08.2023 zwar angedeutet, die Tragweite ...

