The following instruments on XETRA do have their first trading 04.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.08.2023Aktien1 IT0005556581 Sicily by Car S.p.A.2 US5312297717 Liberty Media Corp. Series A Liberty Formula One3 US5312297550 Liberty Media Corp. Series C Liberty Formula One4 US5312298137 Liberty Media Corp. Series A Liberty SiriusXM5 US5312297972 Liberty Media Corp. Series B Liberty SiriusXM6 US5312297899 Liberty Media Corp. Series C Liberty SiriusXMAnleihen1 US054989AD07 B.A.T. Capital Corp.2 US054989AC24 B.A.T. Capital Corp.3 US054989AB41 B.A.T. Capital Corp.4 US054989AA67 B.A.T. Capital Corp.5 US05530QAQ38 B.A.T. International Finance PLC6 DE000HLB5Q92 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 DE000HLB5RA8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale