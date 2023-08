Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) ist am Donnerstag mit einem Kursgewinn von knapp +7% und damit auch wieder klar über der Marke von 30 € aus dem Handel gegangen. Was steckt hinter dem starken Kurssprung? Und ist jetzt eine nachhaltige Erholung möglich? Zalando vorgestellt Zalando mit Sitz in Berlin ist der größte Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle-Produkte in Europa. Der E-Commerce-Konzern beliefert mehr als 50 Millionen Kunden in 25 europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...