Die Aufwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie scheint vorerst zum Stillstand gekommen zu sein. Ende Juni lagen die Wertpapiere des chinesischen Tech-Giganten bei einem Kurs von 1,13 Euro und stiegen bis Ende Juli auf 1,42 Euro an - ein beeindruckender Gewinn von 25 Prozent in gerade mal etwas über vier Wochen. Seit einigen Tagen allerdings stagniert der Aktienkurs um diesen Preis - er will einfach nicht weiter steigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...