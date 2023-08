Freilassing (ots) -



Neobroker 2.0: Marktführende Konditionen, weltweite Börsenzugänge, ein vollwertiges Produktangebot und topmoderne Smartphone-App und Web-Applikation



Mit Top-Konditionen, weltweiten Handelsplätzen und einem breiten Spektrum an handelbaren Finanzinstrumenten will Traders Place (www.tradersplace.de), mit Sitz im bayerischen Freilassing, den bestehenden Markt auf ein neues Niveau zu heben. "Unser Anspruch ist es, in Deutschland mit dem besten Angebot eine wichtige Rolle zu spielen. Wir sind der Neobroker 2.0, eine Wertpapierhandelsplattform der neuesten Generation", sagt Ernst Huber, der als Gründer und CEO an der Spitze des neuen Unternehmens steht. Huber bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Online-Brokerage-Geschäft mit. Er war Mitbegründer und rund zwei Jahrzehnte lang Vorstandsvorsitzender einer Direktbank in Österreich mit starkem Fokus auf Online-Brokerage. Zudem war der Salzburger auch fünf Jahre im Vorstand der DAB Bank AG, München tätig, von August 2012 bis Juni 2015 als Vorstandssprecher (CEO). Die Depots und die Verrechnungskonten der Kunden von Traders Place werden bei der Baader Bank geführt. Die Eröffnung des Depots kann sowohl über Desktop als auch über Download der Traders Place Smartphone-App einfach vorgenommen werden...



>> Pressetext & Fotos: www.pressefach.info/tradersplace



Pressekontakt:



Ernst Huber, +49(0)8654 682450, presse@tradersplace.de



Original-Content von: Traders Place, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171493/5573396

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken