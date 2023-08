Wien (www.anleihencheck.de) - Trotz auch in Österreich sinkender Inflationsraten ist der Inflationsaufschlag gegenüber der Eurozone weiterhin nahezu rekordhoch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das bleibe nicht folgenlos für die Konkurrenzfähigkeit der österreichischen Unternehmen, allen voran der im internationalen Wettbewerb stehenden Industrie. Schon jetzt würden auch die Stundenlöhne hierzulande stärker als in der Eurozone oder in Deutschland steigen. Nach Jahren, in denen sich die Lohnstückkosten im europäischen Gleichklang bewegt hätten, sei Österreichs Industrie seit Jahresbeginn gegenüber der europäischen Konkurrenz ins Hintertreffen geraten. Ein Trend, der sich zunächst fortsetzen werde. Zumindest 2023 und 2024 würden die Lohnstückkosten deutlich vorauseilen. ...

