Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verluste an den Aktien- und Rentenmärkten haben sich im Nachgang zu der Herabstufung des US-Ratings durch Fitch ausgeweitet, so die Analysten der Helaba.Auch Bundesanleihen hätten sich der Schwäche in den USA nicht entziehen können. Zudem dürfte der weitere Anstieg der Inflationserwartungen belastet haben. Die Fünfjahres-Forwardinflation habe bei 2,63% ein neues Hoch markiert. Dies dürfte der EZB ein Dorn im Auge sein. Heute liege der Fokus auf den Arbeitsmarktzahlen in den USA. Diese würden wohl kaum zu einer Entspannung am Rentenmarkt beitragen, denn Hinweise für eine deutliche Abkühlung des Beschäftigungsaufbaus gebe es nicht. ...

