Erlebnis Akademie AG mit erfolgreicher Hauptversammlung: Gewinnthesaurierung für weiteres Wachstum und neue Projekte Bad Kötzting, 4. August 2023 - Vorstand und Aufsichtsrat der Erlebnis Akademie AG erhielten auf der gestrigen Hauptversammlung in Bad Kötzting große Zustimmung der Aktionäre zur Strategie und zum weiteren Kurs des Unternehmens. Sämtliche zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen. "Die vergangenen drei Jahre waren für die Erlebnis Akademie von Herausforderungen wie der globalen Pandemie und den mittelbaren Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine deutlich geprägt. Gleichzeitig ist es uns trotz dieser außergewöhnlichen Zeit gelungen, unseren Wachstumskurs beizubehalten und seit Ausbruch der Pandemie vier Neustandorte mit Baumwipfelpfaden und Gastronomie zu erschließen, sowie drei Abenteuerwälder als Standorterweiterungen zu schaffen", berichtet Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. "Das entgegengebrachte Vertrauen unserer Aktionäre ist uns ein großer Ansporn und wir hoffen, dass wir ab dem kommenden Geschäftsjahr sukzessive wieder sehr interessante Neuprojekte angehen können, die wir derzeit intensiv prüfen." Die Aktionäre stimmten dem gemeinsamen Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, den Bilanzgewinn 2022 in Höhe von 5.612.303,99 Euro auf neue Rechnung vorzutragen und damit für das weitere Wachstum und künftige Projektinvestitionen im Unternehmen zu belassen. Weiterhin fasste die Hauptversammlung einen Beschluss über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsanleihen sowie Wandeldarlehen nebst gleichzeitiger Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2023/1. Die Erlebnis Akademie ist mit inzwischen weltweit dreizehn Standorten, davon fünf in Deutschland, sieben im europäischen Ausland und einem in Kanada marktführend im Bau und dem Betrieb von Baumwipfelpfaden. Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits Erweiterungen in Form von großen, kostenpflichtigen Abenteuerwäldern an vier Standorten geschaffen - weitere befinden sich in der Vorprüfung. "Die zuletzt belastenden Faktoren für den privaten Konsum wie Energiepreisentwicklung, Inflation und die direkte Berührung mit dem Kriegsgeschehen in Europa haben für eine große Verunsicherung und Zurückhaltung gesorgt. Eine allmähliche Rückkehr des internationalen Tourismus zum Zustand des Vor-Corona-Niveaus zeichnet sich - wenn auch langsam - ab. Wir sind mit unseren Standorten international hervorragend aufgestellt, haben gemäß unserer Strategie eine hohe Standortdiversifizierung und erwarten mittelfristig wieder deutliches Umsatz- und Ertragswachstum," so Bernd Bayerköhler, CEO der Erlebnis Akademie AG. Hinweis: Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2023 können unter www.eak-ag.de/eakag/investoren/hauptversammlung/ eingesehen werden. Über die Erlebnis Akademie AG Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang 13 Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von mehr als 85 Mio. Euro errichtet. Die fünf deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife. Die Erlebnis Akademie ist darüber hinaus mit Standorten in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonoše (2017)], der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)], Slowenien [Pohorje (2019)], Frankreich [Elsass (2021)] Irland [Avondale Forest (2022)] und Kanada [Laurentides (2022)] vertreten. An ausgewählten Standorten hat das Unternehmen zusätzlich bereits insgesamt vier Abenteuerwälder umgesetzt. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2022 besuchten insgesamt mehr als 2,4 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder der eak-Gruppe (inkl. Minderheitenbeteiligungen). Neben der Planung von - unter normalen Rahmenbedingungen - durchschnittlich jährlich zwei bis drei neuen Erlebniseinrichtungen bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandise, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten. Kontakt Investor Relations (eak) Erlebnis Akademie AG

