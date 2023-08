Schon 2022 hatte man bei ZF Friedrichshafen das Ziel ausgegeben, vom aktuellen BB+/Ba1 (Ausblick "stable") wieder zurück ins Investment Grade zu kommen. CFO Michael Frick, seit Jahresbeginn im Amt, nannte im PLATOW-Interview nun erstmals eine Hausnummer - "wir rechnen damit, dass wir 2025 so weit sein werden". Dafür müsse man profitabler arbeiten, den Free Cashflow stärken und Schulden abbauen.Das bedeutet neben dem bereits angekündigten Spar- und Effizienzprogramm auch weitere Abverkäufe. Größter Brocken ist hier das "Passive Safety"-, sprich Gurt- und Airbag-Geschäft, das 2022 für 4,5 Mrd. von 43,8 Mrd. Euro Konzernumsatz stand. "In den kommenden zwölf bis 18 Monaten", so Frick, werde man die Märkte mit Blick auf realisierbare ...

