Irgendwie tangiert es die Anleger nicht wirklich: Im zweiten Jahresviertel 2023 hat der Zimmervermieter einen Gewinn je Aktie von 0,98 $ erzielt. Das war mehr als vor Jahresfrist, als noch ein EPS von 0,560 $ in den Büchern gestanden hatte. Die Analystenschätzungen für den Gewinn je Anteilsschein beliefen sich im Vorfeld auf 0,803 $. Auch der Umsatz verbesserte sich und lag mit 2,5 Mrd. $ über dem Vergleichswert des Vorjahres (2,10 Mrd. $). Statt die guten Zahlen zu feiern, geht es für die AIRBNB-Aktie im vorbörslichen Handel an der Nasdaq marginal abwärts...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



