Google nimmt in Sachen Datenschutz einige Änderungen an seiner Suchmaschine vor. Künftig wird es leichter, unerwünschte Suchergebnisse über die eigene Person löschen zu lassen. Auch die Safe Search bei Bildern wird verbessert. Suchmaschinenbetreiber Google hat Berichten zufolge angekündigt, neue Features einzuführen, anhand derer Nutzer:innen mehr Kontrolle über die eigenen Daten erhalten. So kann man beispielsweise leichter herausfinden, welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...