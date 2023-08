Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die Tschechische Zentralbank (CNB) ihren Leitzins bei 7% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Äußerungen der Ratsmitglieder würden auf eine weiterhin zurückhaltende Geldpolitik hindeuten. Während die Inflation im Januar dieses Jahres noch bei 17,5% gelegen habe, sei sie bis Juni auf 9,7% gefallen. Weiter rückläufige Teuerungsraten dürften tendenziell zu einem früheren Start des Zinssenkungsprozesses (Markterwartung: Vor dem Jahresende 2023) führen. Die Tschechische Krone (CZK) habe folglich leicht an Wert verloren und EUR/CZK notiere gegenwärtig bei 24,200. (04.08.2023/alc/a/a) ...

