Zürich (www.anleihencheck.de) - Swiss Re erzielt im ersten Halbjahr 2023 1,4 Mrd. USD Gewinn - AnleihenewsSwiss Re (ISIN CH0126881561/ WKN 12688156) hat im zweiten Quartal 2023 einen Gewinn von 804 Mio. USD erzielt, was zu einem Gewinn von 1,4 Mrd. USD und einer Eigenkapitalrendite (ROE) von 22,8% für das erste Halbjahr führte, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

