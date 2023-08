Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die USA begibt eine Dollar-Staatsanleihe (ISIN US91282CET45/ WKN A3K51W) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 55,22 Mrd. Dollar, so die Börse Stuttgart.Bis zur Fälligkeit am 31.05.2027 werde ein jährlicher Kupon von 0,0% gezahlt, nächster Zinstermin sei am 30.11.2023. Bei einem aktuellen Kurs von 93,69 ergebe sich somit eine Rendite von 6,37%. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 100 Nominalen handeln. Die kleinste handelbare Einheit betrage ebenfalls 100 Nominale. Moody's vergebe ein Aaa Rating. Weiterhin seien Anleihen mit den folgenden ISINs/ WKNs emittiert worden: ISIN US91282CFA45/ WKN A3K72E; ISIN US91282CHR51/ WKN A3LLH3; ISIN US91282CHQ78/ WKN A3LLH4; ISIN US91282CHN48/ WKN A3LLH5; ISIN US91282CHP95/ WKN A3LLJY. (Bonds Weekly Ausgabe vom 03.08.2023) (04.08.2023/alc/n/a) ...

