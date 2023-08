Der plötzliche Einbruch an den Börsen hat die Aktie von Nel ASA kalt erwischt. Jene kämpft schon seit einer Weile darum, nicht wieder in den Kurskeller abzurutschen und lässt Rückenwind dabei eher vermissen. Nun musste der Titel wieder einmal eine kleine Klatsche wegstecken und gerät aus charttechnischer Sicht in Schwierigkeiten.Anzeige:Verluste in Höhe von 4,06 Prozent reichten im gestrigen Handel aus, um Nel ASA (NO0010081235) wieder unter die sehr wichtige Linie bei 1,20 Euro zu befördern. Mit einem Schlusskurs von gerade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...