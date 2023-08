Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12) einen Umsatzanstieg um knapp 5 Prozent auf fast 36 Mio. Euro erzielt, auf isolierter Q2-Basis aber einen leichten Rückgang verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten aber das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen aufgrund von Anpassungen der Geschäftsplanung bei der Beratungsgesellschaft dfifferent GmbH Firmenwertabschreibungen über 4,21 Mio. Euro vorgenommen. Inklusive dieses Sondereffekts liege das EBIT mit -1,98 Mio. Euro (HJ 2022: 3,10 Mio. Euro) deutlich unter dem Vorjahreswert. Auch bereinigt um diesen Effekt weise SYZYGY laut GBC mit einem EBIT von 2,23 Mio. Euro eine rückläufige Ergebnisentwicklung auf. Ausschlaggebend hierfür seien ein hoher Freelancer-Einsatz sowie höhere Personalkosten im Rahmen der Restrukturierung gewesen. Demnach habe das Management bereits im Juli die Prognosen angepasst. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 rechne das Analystenteam mit einem Umsatzanstieg von 2,0 Prozent auf 72,02 Mio. Euro, welcher im Rahmen der aktuellen Unternehmens-Guidance liege. Vor Goodwill-Afa von 4,21 Mio. Euro prognostiziere GBC für 2023 ein EBIT von 4,60 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 6,4 Prozent. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells bestätigen die Analysten das Kursziel von 8,60 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.08.2023, 12:10 Uhr)



