VANCOUVER, British Columbia, Aug. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ("Monument" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen von Odyssey Gold Limited ("Odyssey", ASX: ODY) die Mitteilung erhalten hat, dass es einen wichtigen Meilenstein beim Tuckanarra-Goldprojekt, an dem Monument eine freie Beteiligung von 20 % hält, erreicht hat, wie aus dem aktuellen Ressourcenbericht von Odyssey hervorgeht.



Die erste Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Projekt Tuckanarra beläuft sich auf insgesamt 5,32 mt bei 2,2 g/t Au für 376 koz (oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,9 bis 2,0 g/t Au). Die Schätzung erfolgte durch unabhängige Sachverständige, Snowden Optiro, BMGS und International Resource Solutions gemäß den JORC-Grundsätzen und -Richtlinien (Ausgabe 2012).

Cathy Zhai, CEO und President, sagte hierzu: "Wir freuen uns sehr über diese gute Nachricht. Sie ist ermutigend, da Monument durch die Exploration bei Tuckanarra möglicherweise die Gelegenheit erhält, von ODY künftig produziertes Erz in die Burnakura-Goldaufbereitungsanlage einzuspeisen. Dies erhöht auch den Wert von Monuments Beteiligungen an diesem Projekt."

Gemäß der Joint-Venture-Vereinbarung zwischen Monument und Odyssey kann innerhalb von 36 Monaten nach Abschluss der Akquisition eine bedingte Barzahlung in Höhe von 1.000.000 AUD an Monument fällig werden, abhängig von der Abgrenzung einer unabhängig bewerteten Mineralressource gemäß dem JORC-Code (Ausgabe 2012) von mindestens 100.000 Unzen Gold mit einem Mindestressourcengehalt von 1,55 g/t in Bezug auf das Tuckanarra -Goldprojekt (die "Meilenstein-Leistungsprämie"). Zum Zeitpunkt des Verkaufs von 80 % des Tuckanarra-Goldprojekts an ODY enthielt es eine historische angezeigte Ressource von 1,04 mt bei 1,65 g/t Au für 55,2 koz und eine historische abgeleitete Ressource von 0,92 mt bei 1,51 g/t Au für 44,6 koz innerhalb von elf separaten Lagerstätten, die von Ravensgate in seinem "Independent Resource Model Report" vom November 2012 gemäß den JORC-Richtlinien von 2004 ermittelt wurden.

Das Unternehmen und Odyssey haben vereinbart, die Zahlung der Meilenstein-Leistungsprämie (die "Leistungszahlung") aufzuschieben. Gemäß der geänderten Vereinbarung soll die Leistungszahlung in Höhe von 1 Million AUD innerhalb von sechs (6) Monaten nach Erreichen des Meilensteins erfolgen, d. h. bis zum 2. Februar 2024.

Im Gegenzug für den Aufschub der Leistungszahlung erklärt sich Odyssey damit einverstanden, dem Unternehmen Zinsen auf den ausstehenden Betrag der Leistungszahlung zu einem Jahreszinssatz zu zahlen, welcher der US Secured Overnight Financing Rate (SOFR) plus zwei Prozent (2,00 %) entspricht, und zwar monatlich ab dem Datum, das 5 Arbeitstage nach Erreichen des Meilensteins liegt, bis zur Auszahlung der Leistung.

Monument behält sich das Recht vor, jederzeit nach eigenem Ermessen und mit einer Frist von 14 Tagen die Leistungszahlung fünf Tage nach dem Datum der Erfüllung der Meilensteinleistung einzufordern.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

