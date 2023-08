London (www.anleihencheck.de) - Angeführt von Bewegungen am langen Ende der Renditekurve stiegen die Staatsanleiherenditen in der vergangenen Woche weiter an, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Fitch sei die Haushaltslage der USA vor dem Hintergrund eines erhöhten Angebots an Staatsanleihen erneut in den Mittelpunkt gerückt. Unterdessen zeige die Wirtschaftstätigkeit kaum Anzeichen einer Verlangsamung. ...

