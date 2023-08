Der größte britische Online-Versandhändler für Mode und Kosmetik wurde im Jahr 2000 gegründet. Asos ("as seen on screen") richtet sich vor allem an modebewusste junge Leute in den 20ern. Trotz hoher Bekanntheit, die auch für 17 eigene Labels gilt, sowie einer intensiven Zusammenarbeit mit vielen Modemarken und einer Basis von 26 Mio. Kunden sind bei Asos zwischenzeitlich erhebliche Probleme entstanden. Schon im März 2021, weit vor dem Beginn der allgemeinen Korrektur, begann ein Kurseinbruch von insgesamt 90 %. Aus einem stolzen Corona-Gewinner wurde ein großer Verlierer, womit Asos im E-Commerce kein Einzelfall ist.



Lieferkettenprobleme und hohe Kosten der Logistik waren wichtige Faktoren, die ein Loch in die Bilanz gefressen haben. Hinzu kam die Bestellung zu großer Warenmengen, als der Online-Kaufboom der Pandemie schon wieder abflaute. Der Lagerbestand wurde Ende 2022 mit 1,1 Mrd. Pfund ausgewiesen. Von der früheren Nettocashposition rutschte Asos in die Nettoverschuldung (153 Mio. Pfund Ende 2022) ab.



