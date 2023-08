Für die Booking-Aktie (WKN: A2JEXP) geht es am Freitag vorbörslich kräftig um +11% auf 3.156 US$ nach oben. Das ist die Ursache für den starken Kaufdruck unter Anlegern und so geht es jetzt weiter. Booking vorgestellt Booking Holdings Inc. bietet weltweit Online-Reservierungen für Reisen und Restaurants sowie damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt die Webseiten Booking.com, Rentalcars.com, KAYAK, Agoda und Priceline. Früher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...