Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG



Unternehmen: Nynomic AG

ISIN: DE000A0MSN11



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.08.2023

Kursziel: 56,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Preview: Mittelfrist-Guidance unterstreicht Wachstumspotenzial - Q2 mit spürbarer Verbesserung der Geschäftsdynamik



Die Nynomic AG hat gestern über die Anpassung der Mittelfristprognose informiert, die auf eine nachhaltig anhaltende deutliche Wachstumsphase beim Unternehmen hindeutet. Die bisher zuverlässig realisierten Top Line-Steigerungen der letzten Stichtage dürften nach dem Dämpfer in Q1 mit der anstehenden Q2-Berichterstattung wieder einsetzen.

Neue Mittelfristprognose bestätigt Fortsetzung des Unternehmenswachstums: Nach interner Analyse geht der Vorstand von einer Umsatzsteigerung auf 200 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge im Korridor von 16 bis 19% aus. Die ist als Ergänzung zur 2021 veröffentlichten Guidance zu verstehen. Diese avisierte einen Erlös-Anstieg auf 150,0 Mio. Euro bei einer 15%-igen EBIT-Marge innerhalb von vier Jahren. Das mittelfristige Erlösziel beinhaltet sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum von durchschnittlich 16,5% p.a. Wir gehen davon aus, dass der deutlich größere Anteil aus dem organischen Geschäft resultieren wird (ca. 10% p.a.). Die Kommunikation einer neuen Mittelfrist-Guidance unterstreicht unsere Auffassung, dass Nynomic sich als Entwicklungspartner für einen breiten Kundenkreis etabliert hat und demnach über eine sehr gute Visibilität hinsichtlich anstehender Produktentwicklungen (üblicherweise zwei bis drei Jahre) inkl. Profitabilitätsprofilen verfügt. Vor allem die Etablierung von Datenplattformen, bspw. im Bereich Cannabis & Fake Medicine sind hier u.E. wesentliche Treiber. Wir hatten in unserem Modell für 2026 bereits ein Erlösniveau von 204,8 Mio. Euro bzw. eine EBIT-Marge von 18,1% abgebildet, welches wir zunächst unverändert lassen. Anstehende Akquisitionen mit signifikanten Umsatzbeiträgen, die aufgrund der jüngst vollzogenen KE realistisch erscheinen, dürften unsere aktuellen Prognosen zu konservativ erscheinen lassen und eine frühere Realisierung der aktualisierten Ambitionen bedeuten.



Stabilisierung der Umsatz- und Ergebnisentwicklung in Q2 erwartet: Nach der durch Stichtagseffekte verzerrten Umsatzentwicklung in Q1 (21,6 Mio. Euro; -23,4% yoy) gehen wir von einer positiven Entwicklung in Q2 und einem Top Line-Anstieg aus, der auch aus den nachgeholten Auslieferungen aus Q1 resultiert (28,0 Mio. Euro; +7,6 Mio. Euro). Der H1-Konzernerlös fällt u.E. ggü. 2022 trotzdem schwächer aus (49,6 Mio. Euro; -8,5% yoy). Aufgrund der deutlichen Ausweitung der Umsatzbasis erwarten wir eine EBIT-Verdopplung auf 3,3 Mio. Euro (Marge: 11,8%; +0,5 PP yoy) in Q2, wie vom Vorstand bereits avisiert, was für H1 jedoch zu einer leicht rückläufigen Marge geführt haben könnte (9,7%; -3,2PP). Für 2023 reduzieren wir unsere Umsatz- und Ergebniserwartungen demnach leicht. Auf FY-Sicht dürfte das vom Vorstand angekündigte mind. einstellige Umsatzwachstum inkl. EBIT-Margenausweitung u.E. erreicht werden. Mit einem Auftragsbestand von 90,8 Mio. Euro verfügt Nynomic hierfür auf Top Line-Ebene über hohe Visibilität. Im Zuge des deutlichen Umsatzanstiegs und der Auslieferungen hochprofitabler Projekte in H2 stellt der Vorstand eine starke, sequenzielle EBIT-Margensteigerung in Aussicht.



Fazit: Die frühzeitige Kommunikation der Mittelfristambitionen unterstreicht die Visibilität des Wachstumspfades von Nynomic. Nach einem schwachen Q1 dürfte dieser nun wieder in den Vordergrund treten. Wir bestätigen unser Rating mit einem unveränderten Kursziel.





