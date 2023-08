Klinische Berichte über Sicherheit, Fibrosekontrolle und erhöhte Muskelkraft.

Bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ließen sich Anzeichen für eine Verlangsamung des Krankheitsverlaufs feststellen, nachdem sie 45 Tage lang zusätzlich zu den üblichen Medikamenten Neu REFIX ß-Glucan eingenommen hatten. Die in der Fachzeitschrift IBRO Neuroscience Reports veröffentlichten klinischen Verbesserungen sind vielleicht der weltweit erste Bericht dieser Art, in dem ein sicheres Nahrungsergänzungsmittel Biomarker, die für die Muskelfunktionsstörung bei DMD relevant sind, ohne Nebenwirkungen abschwächt. Der Anstieg von Plasmadystrophin um 32 %, der auf eine verbesserte Blutzirkulation in Verbindung mit einer verbesserten Muskelkraft hindeutet, stellt einen Durchbruch dar, und die Entschlüsselung des vielseitigen Potenzials von Neu-REFIX, das auch das Darmmikrobiom bei DMD wiederherstellt, gibt Anlass zur Hoffnung, die Lebensqualität von DMD-Patienten zu verbessern und ihre Lebensspanne zu verlängern, so der Erstautor Dr. Raghavan.

Neu-REFIX ist ein allergenfreies ß-Glucan, das aufgrund seiner Quelle, einem Exo-Polysaccharid aus Aureobasidium Pullulans, einzigartig ist. Es wird in einer GMP-zertifizierten Anlage in Japan hergestellt und zeichnet sich dadurch aus, dass es rein, funktional, wasserlöslich und in der Dosierung standardisiert wie ein Arzneimittel ist, bei Raumtemperatur aufbewahrt werden kann und allein oder zusammen mit Lebensmitteln oral eingenommen werden kann. Die immunmodulatorische Wirkung in in präklinischen Studien, die an gesunden japanischen Probanden und Covid-19-Patienten durchgeführt wurden, zeigte sein Potenzial als krankheitsmodifizierendes Adjuvans, das eine klinische Erprobung bei DMD lohnenswert macht, da es positive Effekte durch die Kontrolle von Entzündungen und Fibrose erzielt.

Neu-REFIX reduzierte Fibrose und Entzündungen, förderte die Muskelregeneration bei MDX-Mäusen und verbesserte in einer sechsmonatigen klinischen Studie an Jungen NSAA, 6MWT und MRC. Diese krankheitsmodifizierenden Potenziale wurden auf der MDA Conference 2023 vorgestellt. Neu-REFIX kann in jedem Stadium von DMD zusammen mit Standardmedikamenten eingenommen werden. Es lohnt sich daher, es als Medikamenten-Adjuvans zu bewerten, denn wie berichtet, hat Neu-REFIX als Einzelwirkstoff dazu beigetragen, das zu erreichen, was die derzeitigen krankheitsmodifizierenden Behandlungen, zellbasierten Therapien und Angiogenese-Ansätze zusammen zu erreichen versuchen,so Prof. Naoki Yamamoto, einer der beteiligten Forscher.

GNCorp, das diese Arbeit maßgeblich vorangetrieben hat, hat eine Absichtserklärung mit MAP Healthcare, einer Tochtergesellschaft der SHBK International Holding Group in den Vereinigten Arabischen Emiraten, unterzeichnet und will mit gleichgesinnten Organisationen daran arbeiten, Neu-REFIX in größeren Studien zu validieren. Derzeit werden klinische Studien zu Limb-Girdle Muscle Dystrophy (LGMD)Multipler Sklerose und Psoriasis durchgeführt, um die Wirksamkeit von Neu-REFIX als universellem Immunmodulator zu untersuchen.

*B-1,3-1,6-Glucan ist ein gelisteter Lebensmittelzusatz in MHLW, Japan; Es ist kein Medikament oder Heilmittel für eine Krankheit. Die Forschungsergebnisse sind nicht als medizinischer Rat zu verstehen. Nicht GRAS, EFSA-zertifiziert.

