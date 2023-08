Nach drei Jahren der finanziellen Rettung kehrt die Lufthansa zu einem Gewinn wie vor der Krise zurück. Ein Rekordquartal kündigt den möglicherweise dritthöchsten Jahresgewinn in der Firmengeschichte an. Doch trotz dieser positiven Entwicklung schwächelt die Aktie. Der Kurs steht im Moment an einem wichtigen Kipppunkt.Satte Verluste gab es zuletzt bei der Lufthansa-Aktie. Dabei läuft es absolut rund: Die Airline steuert nach einem Rekordergebnis im zweiten Quartal auf eines der drei lukrativsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...