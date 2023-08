München (ots) -



Die K.O.-Phase bei der Frauen WM 2023 steht an, und die ARD überträgt gleich vier attraktive Achtelfinals, drei live im Ersten und in der ARD Mediathek sowie eines im Livestream in der ARD Mediathek und auf sportschau.de. Am Sonntag, 6. August, berichtet die ARD live ab 10:03 Uhr vom WM-Kracher Schweden - USA (Anstoß: 11:00 Uhr) in Melbourne. Reporter der Partie und live vor Ort ist Bernd Schmelzer. Bereits vorher in der Sendung fasst Benedikt Brinsa das Achtelfinale Niederlande - Südafrika (Anstoß: 4:00 Uhr in Sydney) zusammen. Das Spiel gibt es in der Nacht außerdem live in der ARD Mediathek und bei sportschau.de, kommentiert von Stephanie Baczyk.



Am Montag, 7. August überträgt die ARD ab 9:05 Uhr gleich zwei Achtelfinals live im Hauptprogramm: England - Nigeria (Anstoß: 9:30 Uhr) aus Brisbane mit Reporter Bernd Schmelzer sowie Gastgeber Australien gegen Dänemark (Anstoß: 12:30 Uhr). Christina Graf kommentiert die Begegnung live aus Sydney.

Claus Lufen und Nia Künzer präsentieren die Sendungen von der FIFA Frauen WM aus dem Studio in Hamburg.



