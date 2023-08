Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die DIC Asset AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) die Vermietungsleistung trotz des schwierigen Marktumfelds um 50 Prozent gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien die Mieten auf Like-for-Like Basis um über 7 Prozent gestiegen, was sowohl an den Verlängerungen und den Neumietverträgen zu verbesserten Konditionen als auch an Indexierungen gelegen habe. Weiter schwierig sei jedoch das Transaktionsgeschäft gewesen. Mit den ausbleibenden Fees habe der FFO I um mehr als die Hälfte auf nur noch etwas mehr als 22 Mio. Euro nachgegeben. Aktuell lege das Unternehmen den Fokus ganz klar auf eine Reduzierung der Verschuldung, die vor allem infolge der VIB-Übernahme 2022 angestiegen sei. Bereits Anfang Juli habe eine teilweise Rückzahlung des 400 Mio. Euro-Bridge-Loan auf 200 Mio. Euro erreicht und um 6 Monate bis 31. Juli 2024 verlängert werden können. Dies sei laut SRC aber zu wesentlich höheren Konditionen erfolgt. Eine Abwertungen des eigenen Bestands von aktuell 4,1 Mrd. Euro in einer Größenordnung von 4 bis 7 Prozent auf Jahressicht könne aufgrund der allgemeinen Yield-Entwicklung nach Einschätzung der Gesellschaft und nach Meinung des Analysten nicht ausgeschlossen werden. In der Folge bestätigt der Analyst dennoch das Kursziel von 11,00 Euro und erneuert das Rating "Buy".



