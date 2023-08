Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England lieferte die erwartete Zinserhöhung und ist wohl noch nicht an ihrem Ziel, so die Analysten der Helaba.Die britische Wirtschaft wachse vorerst weiter anämisch, wenigstens schrumpfe sie nicht.Die Bank of England sei der FED und der EZB gefolgt und habe ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf nun 5,25% angehoben. Auf der vorherigen Sitzung habe die britische Notenbank sogar einen größeren Schritt von 50 Bp. gemacht. Im Anschluss daran hätten die Zinserhöhungsspekulationen an den Terminmärkten immer mehr zugenommen, in der Spitze seien Zinsen von fast 6,5% eingepreist worden. Mittlerweile habe sich Lage beruhigt, nicht zuletzt aufgrund des Rückgangs der Inflation im Juni auf 7,9% - was aber im Vergleich noch immer ein sehr hoher Wert sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...