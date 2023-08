Die Nachrichten-Lage am KMU-Anleihemarkt ist in der ersten August-Woche 2023 (Kalenderwoche 31) eher überschaubar. Aber natürlich gibt es interessante Emittenten-News, so haben die Anleihegläubiger der ESPG AG einer Restrukturierung der ESGP-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBY22) zugestimmt. So wird die Laufzeit der ESPG-Anleihe 2018/23 um drei Jahre verlängert, der Zinssatz von 6,00 % p.a. auf 9,50 % p.a. erhöht und der Verpflichtungskatalog angepasst. Zudem wurde mit Rechtsanwalt Klaus Nieding ein gemeinsamer Vertreter der Gläubiger bestellt.

Das geplante Restrukturierungs-Konzept für die beiden laufenden Euroboden-Anleihen sorgt weiterhin für Diskussionen. Die Euroboden GmbH plant die Laufzeit der beiden Anleihen 2019/24 und 2020/25 jeweils um drei Jahre zu verlängern, den Zinssatz jeweils auf 2,50% zu reduzieren sowie weitere wesentliche Anleihebedingungen ...

