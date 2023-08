Die allgemeine Schwäche im Smartphone-Segment zieht auch an Apple nicht unbemerkt vorüber und im wichtigen Geschäft mit dem iPhone konnte der Konzern die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen. An anderer Stelle konnte der Konzern zwar gute Neuigkeiten vorweisen. Das scheint aber nicht auszureichen, um die Anleger wieder in Kauflaune zu versetzen.39,67 Milliarden US-Dollar konnte Apple (US0378331005) mit dem Verkauf von iPhones im vergangenen Quartal umsetzen und damit die Konsensschätzung der Experten nicht erreichen. CEO Tim Cook sieht aber gerade im ...

