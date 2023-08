The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.08.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.08.2023

.

.

ISIN Name

DE000A0WMJQ4 ELANIX BIOTECHN.AG

DE000A2G9KU4 ELANIX BIOTECHN.AG JGE

US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01

US69327R1014 PDC ENERGY INC. DL-,01

