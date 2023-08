EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyrum Innovations AG: Aufsichtsratsmitglied erwirbt außerbörslich Aktien vom Vorstand Dillingen / Saar, 4. August 2023 - Pascal Klein, CEO und größter Einzelaktionär der Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8), hat am 31. Juli 2023 insgesamt 4.000 Pyrum-Aktien aus seinem Bestand an das Aufsichtsratsmitglied Jürgen Opitz außerbörslich veräußert. Herr Opitz stockt damit seinen Anteilsbesitz leicht auf und hält inklusive zuzurechnender Anteile rund 8 % an Pyrum. Pascal Klein hält weiterhin rund 10 % am Unternehmen. Die Transaktion wurde als OTC-Geschäft zu einem Kaufpreis von EUR 50,00 je Aktie und damit rund 3,7 % über dem Mittelwert der letzten fünf Handelstage vor dem Abschluss auf Xetra (EUR 48,23) ausgeführt. Die entsprechenden Mitteilungen der Pyrum Innovations AG über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 der Marktmissbrauchsverordnung (Directors' Dealings) sind auf der Webseite der Gesellschaft unter https://www.pyrum.net/investoren/finanzmitteilungen/ verfügbar. Pascal Klein: "Ich bin und bleibe nach wie vor größter Einzelaktionär von Pyrum. Eine größere Steuerzahlung aufgrund des IPOs hat mich jedoch dazu veranlasst, einen kleinen Teil meines Aktienbestands am Unternehmen zu veräußern. Meine Anteile sind bei Jürgen Opitz in sehr guten Händen. Durch die außerbörsliche Transaktion wollten wir eine mögliche Kursbeeinflussung aufgrund der Marktenge der Pyrum-Aktien verhindern." Die Pyrum Innovations AG, die als Pionierunternehmen mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, ist seit dem 30. September 2021 am Marktsegment Euronext Growth der Börse Oslo und seit dem 30. März 2022 am Marktsegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Neben den Gründungspartnern Pascal Klein und Michael Kapf zählt auch der Chemiekonzern und Kooperationspartner BASF mit einem aktuellen Anteil von 7,9 % zum Kreis der Großaktionäre. Darüber hinaus hat sich unter anderem auch der Reifenhersteller Continental im Rahmen des IPO beteiligt. Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO 2 -Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen - insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken - und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. www.pyrum.net

