Das neue Angebot Digital Product Insights beschleunigt den Erfolg digitaler Initiativen durch die Verknüpfung der Softwarebereitstellung mit entscheidenden Geschäftszielen und -ergebnissen

Planview, die führende Plattform für vernetztes Arbeiten von der Portfolioplanung bis zur Bereitstellung, kündigte heute mit Digital Product Insights als erstes Unternehmen auf dem Markt ein Angebot an, welches Portfoliomanagement und agile Planung mit Erkenntnissen zur Bereitstellung aus dem Value Stream Management (VSM) und mit den Zielen und Schlüsselergebnissen (Objectives Key Results, OKRs) verbindet. Planview ist das erste und einzige Unternehmen auf dem Markt, das Unternehmen vernetzte, datengestützte Transparenz über den gesamten Lebenszyklus einer Strategie hinweg anbietet. Erzielt wird dies durch die effiziente Verknüpfung der Softwarebereitstellung für das Unternehmen mit einem umfassenden Überblick über die Auswirkungen und die objektiven Leistungen. Mit dieser Ankündigung setzt Planview seine Mission der digital vernetzten Arbeit konsequent um, indem es Unternehmen eine konkrete Möglichkeit an die Hand gibt, organisatorische Barrieren mithilfe einer zentralen Übersicht über gemeinsame Kennzahlen und Geschäftsergebnisse abzubauen.

Connect software delivery to business outcomes with visibility across the lifecycle of your strategy from planning to delivery to business impact. Use proactive and predictive value stream management insights to pivot plans and drive on-time delivery (Graphic: Business Wire)

"Schon viel zu lange bestand eine Lücke, eine Blackbox, zwischen Geschäftsstrategien und der Bereitstellungsweise von Software im Rahmen dieser Strategien", so Razat Gaurav, CEO von Planview. "Um in der heutigen schnelllebigen Zeit Erfolge verbuchen zu können, benötigt die gesamte C-Riege der Unternehmensleitung angefangen beim CEO über den CFO bis hin zum CTO gemeinsame, praktisch verwertbare Echtzeitdaten über den Erfolg der Geschäftsinitiativen und der Initiativen zur digitalen Transformation im gesamten Unternehmen. Planview bietet eine innovative Methode, wie man prognostizierende Erkenntnissen zur Bereitstellung und Stimmungsdetails nutzt und sie wieder in Portfolios, Wertschöpfungsströme und Teampläne einbringt. Dadurch können Unternehmen schnellere Feedbackschleifen erstellen, die zu besseren Entscheidungen und Ergebnissen führen und letztendlich die Geheimnisse der Blackbox erhellen."

Zu den wichtigsten Daten, die in das neue Digital Product Insights einfließen, ist die KI-gestützte Stimmungsanalyse, die Kommentare nach positiven, negativen oder neutralen Äußerungen durchsucht und so eine ganzheitliche Sicht auf die Planerfüllung ermöglicht und eine proaktive, datengestützte Entscheidungsfindung sowie zuverlässige Bereitstellungsprognosen unterstützt. Vernetzte, mehrstufige Ziele und Schlüsselergebnisse sind eine weitere wichtige Datenquelle, die eine durchgängige Ausrichtung der Unternehmensziele innerhalb der Lösung ermöglicht und den Kontext zur Strategie, Planung und Arbeit innerhalb des Unternehmens herstellt.

"Die Zusammenführung von Strategie-, Planungs- und Bereitstellungsdaten in einer einzigen Ansicht ist entscheidend für den Erfolg der digitalen Transformation und den Kundennutzen", so Mik Kersten, CTO von Planview und Autor des Bestsellers Project to Product: How to Survive and Thrive in the Age of Digital Disruption with the Flow Framework. "Mit diesem Angebot bieten wir eine bessere Möglichkeit an, Portfoliomanagement und agile Planung mit der Delivery Engine zu verknüpfen. Damit erhalten Unternehmen einen leistungsstarken, datenreichen und konsolidierten Überblick darüber, wie ihre Bereitstellungsteams auf die Geschäftsergebnisse Einfluss nehmen. Das typische Reporting in einem Softwareunternehmen ist retrospektiv, reaktiv und zusammenhanglos. Um den Kurs wirklich ändern und gute Entscheidungen über Kapazitätsplanung und Finanzierung treffen zu können, müssen Unternehmen in der Lage sein, Portfolios, Wertströme und Teams kontinuierlich mit Bereitstellungs- und Prozessinformationen zu versorgen, während die Arbeit ausgeführt wird."

"Diese neue Funktion gibt uns die entsprechenden Möglichkeiten an die Hand, indem wir das Feedback zur Bereitstellung dafür nutzen, Pläne, Prozesse und Kapazitäten so zu ändern, dass ein höherer Wert und eine höhere Effizienz erzielt werden. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Organisation auf gemeinsame Ziele und Schlüsselergebnisse ausgerichtet ist. Dies ist nicht möglich, wenn Ihre Systeme, Teams und Werkzeuge nicht miteinander verbunden und nicht aufeinander abgestimmt sind", so Kersten weiter.

Ergänzend zu diesen Funktionen kündigt Planview zwei weitere Innovationen an, die sich auf die Bereitstellung von datengestützter Transparenz konzentrieren, um die Verbindung zwischen Softwarebereitstellung und Geschäftsergebnissen weiter zu stärken.

Planview Universal Connector ist über ausgewählte Planview-Partner erhältlich. Das Produkt erweitert die Konnektivität über die gesamte unternehmensorientierte Toolkette hinweg und ermöglicht es Unternehmen, ihre internen bzw. branchenspezifischen Anwendungen im Rahmen der Wertschöpfung weiterhin zu nutzen und sie gleichzeitig nahtlos in das gesamte Ökosystem von Planview zu integrieren. Diese Ergänzung fördert die Effizienz und Kontinuität der Wertschöpfung und erweitert die Möglichkeiten von Planview, über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung ganzheitliche, datengestützte Transparenz zu bieten.

ist über ausgewählte Planview-Partner erhältlich. Das Produkt erweitert die Konnektivität über die gesamte unternehmensorientierte Toolkette hinweg und ermöglicht es Unternehmen, ihre internen bzw. branchenspezifischen Anwendungen im Rahmen der Wertschöpfung weiterhin zu nutzen und sie gleichzeitig nahtlos in das gesamte Ökosystem von Planview zu integrieren. Diese Ergänzung fördert die Effizienz und Kontinuität der Wertschöpfung und erweitert die Möglichkeiten von Planview, über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung ganzheitliche, datengestützte Transparenz zu bieten. Roadmaps for Teams unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung von Plänen in visuelle Zeitleisten, um ihre Geschäftsergebnisse zu erreichen und ihre zu liefernden Leistungen termingerecht abzuschließen. In Verbindung mit Digital Product Insights tragen interaktive Roadmaps dazu bei, die Produktausrichtung und -erwartungen während der gesamten Bereitstellung zu steuern und abzustimmen.

Planview ist "Leader" im 2023 Gartner® Magic QuadrantTM for Strategic Portfolio Management. Das Unternehmen wurde auch bei The Forrester Wave: Value Stream Management für das vierte Quartal 2022 als "Leader" eingestuft.

Weitere Informationen darüber, wie Planview die Konvergenz von Portfoliomanagement, agiler Planung und Value Stream Management voranbringt, erhalten Sie im Webinar Connect Portfolio Management and Agile Planning to Your Delivery Engine with Value Stream Management des Unternehmens, das am 17. August um 9:30 Uhr Central Time stattfinden wird. Melden Sie sich hier an.

Über Planview

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeit zu gestalten, von der Idee bis zur Umsetzung. Wir helfen Unternehmen, schneller das zu erreichen, was ihnen am wichtigsten ist. Wir begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg von den Anforderungen zur schnellen Umsetzung, von der Passion zum Fortschritt und vom Overhead zur Optimierung. Unsere vernetzte Lösungsplattform unterstützt die geschäftlichen und digitalen Transformationen von mehr als 4.500 Kunden weltweit, unter ihnen 59 der Fortune-100-Unternehmen. Mit Hilfe von Planview können Unternehmen die Markteinführungszeit und die Vorhersagbarkeit verbessern sowie ihre Effizienz steigern, indem sie Kapazitäten freisetzen und so sicherstellen, dass ihre strategisch wichtigsten Initiativen die gewünschten Geschäftsergebnisse erzielen.

