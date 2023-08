Aktien Wochenrückblick - zuerst feierte der DAX ein neues Allzeithoch und dann ging es ab Mittwoch wieder unter die psychologisch wichtige 16.000er Marke. Grund? Am Mittwoch nahm Fitch den USA den abonnierten Tripple A Status. Und viele nutzten das, um Gewinne zu realisieren. Neben den in Gang kommenden Quartalsberichten - mit Licht beispielsweise bei Teamviewer, CLIQ Digital, ElringKlinger, United Internet - mit Schatten bei Süss MicroTec, DIC Asset, und anderen. Gemischtes Bild. Letzten Samstag wie gewohnt den üblichen Wochenrückblick Aktien KW 30 Rekorde in der Luft. Zinsangst schwindet. News ...

