Apple enttäuschte am Donnerstag und verliert die historische 3-Billionen-Dollar-Marke an Marktkapitalisierung. Bereits vor der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem die Aktie eine monatelange Rally hingelegt hatte. Im gestrigen Handel büßte die Aktie schließlich 4,8 % auf 181,99 USD ein, so einen Tageseinbruch sahen die Anleger zuletzt im September 2022. Es waren vor ...

