Was für eine Woche - MorphoSys glänzte mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich findet sich der Kurs 3,98 Prozent höher wieder als vor einer Woche. Der Titel beendete ein der fünf Tage im grünen Bereich. Dabei schoss MorphoSys am Donnerstag mit einem Plus von 1,41 Prozent besonders heftig nach oben. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen? Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. Denn die nächste ...

