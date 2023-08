In der neuen Börsenwoche bleiben Geldpolitik und Konjunktur das Hauptaugenmerk der Anleger in Deutschland und Europa. Wegen der anhaltenden Spekulationen um die künftige Geldpolitik beiderseits des Atlantik richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit erneut auf Inflationsdaten. Hierzulande wird ein Höhepunkt der Berichtssaison erwartet, was ebenfalls die Kurse bewegen dürfte. Der Wochenausblick. Der DAX hat eine schwache Woche hinter sich. Zwar gab es am Freitag noch etwas Rückenwind aus den USA, wo der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...