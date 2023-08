Nach der jüngsten Rekordjagd bis vor einer Woche scheint am deutschen Aktienmarkt nun etwas die Luft raus zu sein. Denn in einem von Vorsicht geprägten Umfeld ist der Ende Juli erreichte Höchststand des Leitindex DAX bei 16.529 Punkten ein wieder wenig in die Ferne gerückt. Auch die neue Woche könnte Experten zufolge holprig verlaufen.Der DAX +0,37% hat eine schwache Woche hinter sich. Zwar gab es ...

