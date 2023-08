Nur wenige Tage, nachdem der DAX ein neues Rekordhoch erreicht hatte, purzelten die Kurse um rund 5 Prozent. Doch wie geht es jetzt nächste Woche weiter? Bleiben die Börsen im Crash-Modus? Und was ist mit den ganzen Quartalszahlen? Auch in der neuen Börsenwoche bleiben Geldpolitik und Konjunktur das Hauptaugenmerk der Anleger. "Die Unsicherheit um das Ende der Zinserhöhungszyklen und deren wirtschaftliche Auswirkungen hält an", schreiben die Experten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...