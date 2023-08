Mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal (bis Ende Juni) und einem vorsichtigen Ausblick für das laufende Quartal konnte Apple in dieser Woche nicht bei den Anlegern punkten. Die Aktie ist daraufhin unter die Räder gekommen. Zudem hat das US-Analysehaus Rosenblatt Securities die Kaufempfehlung gestrichen.Ausgerechnet jetzt, wo die Bewertung von Apple ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hat, gönnt sich "das Wachstum eine Kaffeepause", bemängelte Analyst Barton Crockett am Freitag in seiner ...

