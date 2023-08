EQS-Ad-hoc: Scout24 SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Scout24 SE: Scout24 SE erhöht Prognose für EBITDA-Wachstum aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit auf 18-19 % und Umsatzwachstum auf ca. 15 % für das Geschäftsjahr 2023



06.08.2023 / 18:19 CET/CEST

Der Vorstand der Scout24 SE ("Gesellschaft") hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Prognose für das Konzernumsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2023 auf ca. 15 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 zu erhöhen. Zudem erhöht der Vorstand seine Prognose bezüglich des Wachstums des Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1 für das Geschäftsjahr 2023 auf eine Bandbreite von 18-19 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2022. Die Gesellschaft hatte am 28. Februar 2023 für das Geschäftsjahr 2023 ein Konzern-Umsatzwachstum von 12 % sowie ein Wachstum des Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 13 % prognostiziert und diese Prognose zuletzt am 4. Mai 2023 bestätigt. Trotz des weiterhin schwierigen makroökonomischen Umfelds hat sich die starke Nachfrage nach Vermarktungs- und Plus-Produkten im zweiten Quartal 2023 für Scout24 fortgesetzt. Aufbauend auf dem ersten Quartal 2023 erwartet Scout24 für das erste Halbjahr 2023 einen vorläufigen Umsatz von 243,8 Mio. Euro. Dies entspricht einem organischen Umsatz-Wachstum von 12,1 % im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit für das erste Halbjahr 2023 betrug, basierend auf vorläufigen Zahlen, 146,5 Mio. Euro und wuchs damit organisch im Halbjahresvergleich um 21,4 %. Die Anpassung der Umsatzprognose auf ca. 15 % für das Gesamtjahr 2023 berücksichtigt die Annahme einer anhaltend starken Nachfrage nach unseren Kernprodukten. Die Anpassung auf ca. 15 % basiert weiterhin auf einer Bestätigung der Prognose von 12 % für die Scout24-Gruppe sowie einem Wachstumsbeitrag von

ca. 3 Prozentpunkte der Sprengnetter-Gruppe im zweiten Halbjahr 2023 nach deren Übernahme zum 1. Juli 2023. Die Anpassung der Prognose des EBITDA-Wachstums aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit für das Jahr 2023 auf 18-19 % für die Scout24-Gruppe berücksichtigt die Effekte von Effizienzmaßnahmen sowie die Annahme, dass sich das Umsatzwachstum mit einem positiven Produktmix im zweiten Halbjahr stabil fortsetzt. Die Konsolidierung der Sprengnetter-Gruppe führt zu einem zusätzlichen Beitrag am EBITDA-Wachstum aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von ca. 1 Prozentpunkt, sodass die Scou24-Gruppe ohne diese Berücksichtigung ein Wachstum von 17-18 % plant. Die Gesellschaft wird den Finanzbericht für das zweite Quartal 2023 und die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2023 wie geplant am 8. August 2023 veröffentlichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Zahlen sind noch ungeprüft und insofern vorläufig. Der Vorstand Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations Filip Lindvall

VP Group Strategy & Investor Relations

Tel.: +49 30 24301 1917

E-Mail: ir@scout24.com 1 Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem EBITDA bereinigt um nicht operative Effekte, im Wesentlichen Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung, M&A-Aktivitäten (realisiert und unrealisiert), Reorganisation sowie sonstige nicht operative Effekte.



