Der ehemalige NRW-Verkehrsminister Oliver Wittke (CDU) soll nach Informationen der NRZ Vorstandssprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr werden und damit die Nachfolge von Ronald Lünser bzw. Gabriele Matz antreten. Die Wahl durch die VRR-Gremien soll Ende September erfolgen.Für den Posten des Vorstandssprechers hat die CDU-Fraktion ein Vorschlagsrecht und sich auf Oliver Wittke verständigt. Der heute 56-jährige, gebürtige Marler rückte 1999 ins politische Rampenlicht, als er der jüngste und erste CDU-Oberbürgermeister von Gelsenkirchen wurde.Von 2005 bis 2009 war er in der CDU/FDP-Landesregierung Minister für Bauen und Verkehr. Von 2013 bis 2021 war er Bundestagsabgeordneter für die CDU und u.a. Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur und zuletzt als Lobbyist für die Immobilienbranche tätig.Wittke gilt als gut vernetzt in den Kommunen wie auch in Düsseldorf und Berlin. Als Befürworter für den Nahverkehr ist er bislang nicht in Erscheinung getreten. Gleichwohl ist aus SPD-Kreisen Zustimmung zu Wittke zu vernehmen. Bei den Grünen will man sich beraten. Weitere Kandidaten für den Posten sind derzeit nicht im Umlauf.