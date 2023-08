Berlin (ots) -



Es fehlen Lehrkräfte, und mit der Digitalisierung funktioniert es vielerorts auch nicht. Während Letzteres zumindest langsam voranschreitet, droht der Mangel an Lehrpersonal sich in den kommenden Jahren noch drastisch zu verschärfen. Besserung ist nicht in Sicht. Bildung ist Ländersache, hineinreden lassen sich die Landesminister ungern. Und erfolgversprechende Initiativen von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) lassen auf sich warten.



