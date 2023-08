NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rolls-Royce von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 235 Pence angehoben. Analyst David Perry begründete sein Upgrade in einer am Montag vorliegenden Studie mit deutlich anziehenden Preisen und der guten Kostenkontrolle des Triebwerkherstellers. Operatives Ergebnis (Ebita) und Barmittelzufluss hätten im ersten Halbjahr die Markterwartungen klar geschlagen. Die Verbindlichkeiten seien zwar noch hoch, schmölzen aber schneller ab als gedacht. Alle Bedenken seien jedoch noch nicht verflogen./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 01:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2023 / 01:10 / BST



ISIN: GB00B63H8491

