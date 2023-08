Original-Research: Wurmtal Beteiligungen AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu Wurmtal Beteiligungen AG

Unternehmen: Wurmtal Beteiligungen AG

ISIN: DE0005176309



Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2022/23

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.08.2023

Kursziel: 7,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: ./.

Analyst: Thorsten Renner



Erneut erfreulicher Geschäftsverlauf



Die Neuausrichtung der Wurmtal Beteiligungen AG stellt sich weiterhin als voller Erfolg dar. Schon durch die Übernahme der Kehmer Versicherungsmakler GmbH war es der Gesellschaft möglich, erfreuliche Ergebnisse auszuweisen und attraktive Dividenden an die Anleger auszuzahlen. Im März 2023 kam nun die Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH hinzu, die ebenfalls einen nachhaltigen Ergebnisbeitrag liefert.



Mit der gut gefüllten Kasse dürften sich der Gesellschaft auch in Zukunft weitere attraktive Zukaufmöglichkeiten eröffnen, speziell hinsichtlich der Thematik Nachfolgeregelung. Dies sollte für weitere Gewinnsteigerungen sorgen, zumal das Geschäftsmodell auch recht gut skalierbar ist. Angesichts der Inflation dürfte zudem das Prämienvolumen der Tochtergesellschaften schneller wachsen als der Kostenblock.



Nachdem die Wurmtal-Aktie seit unserem Research aus Ende Juni 2022 bis Mitte März 2023 bereits um rund 23 Prozent zugelegt hat, kletterte die Notierung seither weiter um knapp 4 Prozent. Trotzdem bietet das Papier auf dem aktuellen Niveau auf Basis des Dividendenvorschlags immer noch eine stattliche Ausschüttungsrendite von 5,8 Prozent.



Und in den kommenden Jahren sehen wir selbst ohne Zukäufe weiteres Steigerungspotenzial bei der Dividende. In unseren Schätzungen sind jedoch keine möglichen weiteren Übernahmen enthalten. Künftige Zukäufe könnten die Ergebnisse und Ausschüttungen sowie auch den Aktienkurs somit zusätzlich befeuern.



Auf Basis des veröffentlichten Zahlenwerks belassen wir unser Kursziel für den Anteilsschein der Wurmtal Beteiligungen AG bei 7,00 Euro. Dabei lautet unsere Einschätzung ebenfalls unverändert "Kaufen". Auch wenn sich die Umsätze in der Aktie in den letzten Wochen belebt haben, sollten Orders angesichts des teilweise sehr geringen Handelsvolumens im Freiverkehr Hamburg immer mit einem Limit versehen werden.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27485.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.gsc-research.de.



