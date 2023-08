Mit Spannung wurden am Donnerstag (3.8.) die Zahlen von Apple erwartet, nachdem die Aktie mit einem Plus von rd. 47% in diesem Jahr zu den Highflyern an der Nasdaq gehörte. Der dritte quartalsmäßige Umsatzrückgang in Folge sorgte am Freitag für einen kleinen Rückschlag.Zwar hatten die Kalifornier mit einem Minus von 1,4% auf 81,8 Mrd. US-Dollar den Konsens (81,5 Mrd. Dollar) leicht übertroffen. Die Produktumsätze (74% vom Umsatz), mit Ausnahme der Mac-Computer, haben die Erwartungen aber allesamt verfehlt. Im Rampenlicht standen traditionell die iPhone-Umsätze (-2,4%). Mit einem Umsatzanteil von 48% sind die Smartphones noch immer die mit Abstand wichtigste Sparte des US-Konzerns. Im Call hob CEO Tim Cook die Rekordumsätze in Indien ...

