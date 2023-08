Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG

Unternehmen: Alzchem Group AG

ISIN: DE000A2YNT30



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 07.08.2023

Kursziel: EUR 33,80 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA



H1/2023: Profitabilität vor Umsatzwachstum



Nachdem Alzchem segmentübergreifend weitere Preiserhöhungen durchsetzen konnte, gleichzeitig jedoch auf Geschäfte verzichtet hat, die aufgrund einer steigenden Wettbewerbsintensität negative Deckungsbeiträge zur Folge gehabt hätten, lagen die Umsätze im ersten Halbjahr zwar deutlich unter unseren bzw. den Consensus-Schätzungen, das operative Ergebnis jedoch in etwa auf Höhe der Erwartungen. Wir bestätigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG und unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ermitteltes Kursziel von EUR 33,80.

Mit Umsätzen von EUR 277,0 Mio. (H1/2022: EUR 269,8 Mio., +2,7%) konnte Alzchem das beste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte erzielen. Allerdings hat sich die Dynamik mit EUR 126,6 Mio. (-9,9% YoY) im zweiten Quartal 2023 deutlich verlangsamt. Zurückzuführen ist dies darauf, dass Alzchem Angabe gemäß auf Geschäfte mit negativen Deckungsbeiträgen verzichtet hat. Dies betraf insbesondere das wettbewerbsintensivere Segment Basics & Intermediates (Umsatz Q2/2023: EUR 46,0 Mio., -20,5% YoY), in dem Alzchem (1) auf Wettbewerber aus Asien trifft, die aufgrund von Energiepreisvorteilen teils deutlich niedrigere Verkaufspreise aufrufen können, und (2) Substitutionswettbewerb aus Russland ausgesetzt ist, dessen erdgasbasierte Düngemittel keinen Sanktionsmaßnahmen unterliegen. Auch Verträge mit monatlich oder quartalsweise neu zu bestimmenden Verkaufspreisen und gleichzeitig hoher Wettbewerbsintensität waren betroffen, bei denen Kunden so hohe Preiszugeständnisse gefordert hatten, dass diese für Alzchem negative Deckungsbeiträge zur Folge gehabt hätten.

Durch die strategische Entscheidung, auf Geschäfte mit negativen Deckungsbeiträgen zu verzichten, was nach u. E. auch die Markstellung des Unternehmens als zuverlässiger, europäischer Anbieter dokumentiert, entwickelte sich das operative Ergebnis (EBITDA) im zweiten Quartal 2023 deutlich besser als der Umsatz und lag mit EUR 17,9 Mio. auf Vorjahresniveau (Q2/2022: EUR 17,8 Mio.). Damit ergab sich im ersten Halbjahr 2023 ein EBITDA von EUR 36,8 Mio. (H1/2022: EUR 34,9 Mio.). Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 13,2% (H1/2023) von 12,9% im Vorjahreszeitraum.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



