Die Daten zur Entwicklung der Kreditnachfrage und Kreditvergabe zeigen einen klaren Abwärtstrend bei der Finanzierungstätigkeit im deutschen Mittelstand. Das liegt nicht nur an aufgeschobenen Investitionen oder den stark gestiegenen Zinsen: "Eine echte Kreditklemme haben wir noch nicht, aber die Banken sind schon sehr wählerisch geworden", weiß Jens von Loos, Leiter des Bereichs Capital & Debt Advisory bei Deloitte, bei FINANCE-TV zu berichten. Seine Beobachtung: Bestandskunden würden von den Banken tendenziell noch unterstützt, Neukunden hingegen hätten derzeit kaum eine Chance. Manchmal machen es sich CFOs aber auch selbst schwerer als nötig, mahnt der Finanzierungsberater: "Gerade CFOs von Mittelständlern gehen häufig unvorbereitet in Bankgespräche hinein. Dabei erhöht eine gut vorbereitete Debt Story die Chancen, eine Finanzierung zu bekommen, erheblich." Was genau in eine solche Debt Story hinein muss, wie viel Zeit und Geld die Anfertigung kostet und ob andere Finanzierungswege derzeit noch leichter zu beschreiten sind als die, die zur Bank führen, verrät Jens von Loos bei FINANCE-TV.