Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im Juni schwächer als erwartet gewesen - sie fiel gegenüber dem Vormonat um 1,5 %, dabei hatten Ökonomen lediglich einen Rückgang um 0,5 % erwartet. Der für Mai gemeldete Produktionsrückgang von 0,2 % wurde auf ein Minus von 0,1 % revidiert. Im Jahresvergleich sank die Produktion im Juni um 1,7 (Mai: 0,0) %. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion von April bis Juni um 1,3 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. Innerhalb des produzierenden Gewerbes waren sehr unterschiedliche Entwicklungen der Wirtschaftsbereiche zu erkennen: Die Automobilindustrie beeinflusste das Gesamtergebnis im Juni stark negativ mit einem Rückgang um 3,5 %. Auch das Baugewerbe hatte mit einem Minus von 2,8 % einen negativen Einfluss. Positiv auf das Gesamtergebnis wirkte sich hingegen das deutliche Wachstum in der pharmazeutischen Industrie mit einem Plus von 7,9 % aus.



Die Industrieproduktion (produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) fiel im Juni saison- und kalenderbereinigt um 1,3 gegenüber dem Vormonat. Die Produktion von Investitionsgütern verzeichnete einen Rückgang von 3,9 %. Die Produktion von Konsumgütern stieg um 1,8 % und die Produktion von Vorleistungsgütern um 0,4 %. In den energieintensiven Industriezweigen stieg die Produktion im Juni saison- und kalenderbereinigt um 1,1 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war die energieintensive Produktion jedoch um 12,2 % niedriger.



