München, den 07.08.2023 (pta/07.08.2023/09:10) - Die FRENER & REIFER GmbH hat kürzlich ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht und setzt damit ein klares Zeichen für ihr Bekenntnis zu nachhaltigem Handeln und Wirtschaften.

"Wir sind uns bewusst, dass unsere unternehmerische Tätigkeit verschiedenste Umweltauswirkungen mit sich bringt und übernehmen hierfür Verantwortung", so Andrea Borgato, Vorstand der FRENER & REIFER Holding AG. "Mit der Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts möchten wir einen umfassenden Einblick in unsere Aktivitäten, Ziele und Maßnahmen zur stetigen Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks geben. Als Unternehmen können und wollen wir das Errichten und Betreiben von Gebäuden klimafreundlicher gestalten und dabei Wirtschaftlichkeit mit Ökologie vereinen."

Als Ergebnis der Arbeit am Bericht hat das Unternehmen ein internes Nachhaltigkeitsteam ins Leben gerufen, das ab September in enger Zusammenarbeit mit externen Experten die wesentlichen Handlungsfelder bearbeiten soll. Das Team hat den Auftrag, ehrgeizige und sinnvolle Maßnahmen zu definieren, die auf gründlichen Analysen der sozialen, ökonomischen und ökologischen Risiken basieren. Im Anschluss sollen diese Maßnahmen systematisch umgesetzt und implementiert werden.

" Unser Ziel ist es, die Recyclingrate von Materialien zu steigern und den Ressourceneinsatz weiter zu minimieren. Durch den Aufbau einer After-Sales-Abteilung, welche die fachspezifische Wartung und Reparatur von Fassaden vorantreibt, verlängern wir die Lebensdauer von Fassaden", betont Frank Osanna, Head of Opportunity and Quality Management. Zusätzlich erhöht das Unternehmen seine Investitionen in die berufliche und persönliche Weiterbildung der Mitarbeiter:innen. "Denn engagierte Mitarbeiter:innen bilden das Fundament unseres Unternehmenserfolgs. Ihre Qualifikationen in allen Bereichen ermöglichen es uns, stetig innovative Lösungen zu entwickeln und weiterhin die Grenzen des technisch Machbaren zu verschieben."

Über die FRENER & REIFER Holding AG

Die FRENER & REIFER Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf High-End-Spezialfassadenbau und nachhaltiger Gebäudetechnik. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von qualitativ hochwertigen und technisch anspruchsvollen Metall-Glasfassaden. Von Entwicklung, Design über Projektierung und Montage vor Ort bietet die FRENER & REIFER Holding alle Leistungen zur Umsetzung exklusiver Gebäudehüllen an. In Zusammenarbeit mit namhaften Architekten wie Norman Foster, Kenzo Tange und Zaha Hadid verwirklichte das Unternehmen bereits weltweit mehrere anspruchsvolle Projekte wie das Museum of Modern Art (MoMA) in New York, das IOC-Hauptquartier in Lausanne oder die Steve-Jobs-Arena in Cupertino/Kalifornien.

Die Anleihe der FRENER & REIFER Holding AG (WKN: A2YN6Y; ISIN: DE000A2YN6Y5) ist an der Münchener Wertpapierbörse notiert.

Weitere Infos: http://www.frener-reifer.ag

